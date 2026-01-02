अर्जुन बिजलानी और नेहा स्वामी की बेहद रोमांटिक फोटोज, बेस्ट है दोनों की जोड़ी

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jan 02, 2026

टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी और नेहा स्वामी की जोड़ी बेहद प्यारी लगती है,

इन दिनों अर्जुन बिजलानी के ससुर का देहांत हो गया है, जिससे एक्टर और उनके फैंस बहुत दुखी हैं.

अर्जुन बिजलानी ने 20 मई 2013 में नेहा स्वामी से शादी की थी.

अर्जुन बिजलानी और नेहा स्वामी का एक बेटा भी है.

हाल ही में अर्जुन की वाइफ नेहा स्वामी बिजलानी के पिता राकेश चंद्र स्वामी का निधन हो गया.

इस मुश्किल हालात में एक्टर अपनी पत्नी का साथ दे रहें हैं.

