साहिबा बाली की बिकिनी फोटो पर अर्जुन कपूर को कमेंट करना पड़ा भारी, नेटिजन्स उड़ा रहे मजाक
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 30, 2025
अक्सर अपने बोल्ड अंदाज से सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली एक्ट्रेस साहिबा बाली ने एक बार फिर से धमाल मचा दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस बार एक्ट्रेस ने बिकिनी लुक में फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं. उनकी तस्वीरें इतनी हॉट हैं एक्टर अर्जुन कपूर भी इस पर कमेंट करने से खुद को रोक नहीं पाए.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि, अर्जुन कपूर को साहिबा बाली की तस्वीरों पर कमेंट करना भारी पड़ गया. नेटिजन्स उन्हें ट्रोल करने लगे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, अभिनेत्री साहिबा इन दिनों गर्मियों की छुट्टियां मनाने मिस्र के हरगदा बीच पहुंची हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
साहिबा ने इंस्टाग्राम पर वेकेशन की बिकिनी लुक वाली तस्वीरें शेयर कर फैंस को दी ग्लैमरस ट्रीट.
Source:
Bollywoodlife.com
सी ग्रीन बिकनी में क्रूज के किनारे खड़ी साहिबा का अंदाज देख फैंस ने इन्हें 'समर क्वीन' बताया.
Source:
Bollywoodlife.com
तो वहीं अर्जुन कपूर ने साहिबा की इन तस्वीरों पर लिखा, 'वाह क्या लाइफ है.'
Source:
Bollywoodlife.com
बस फिर क्या था एक्टर का इधर कमेंट करना हुआ और उधर नेटिजन्स ने उन्हें करना शुरू कर दिया. ट्रोल्स ने कहा, 'भाई तू वेल्ला है क्या?'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ये हैं Prime Videos की सबसे ज्यादा क्राइम और सस्पेंस से भरपूर फिल्में
अगली वेब स्टोरी देखें.