क्या Varun Dhawan की वजह से नहीं मिला था इस एक्टर को एक बड़े Production house में काम?
Bollywood Staff
| Jan 04, 2025
बॉलीवुड के इस एक्टर ने वरुण धवन को लेकर हाल ही में एक खुलासा किया है.
हम अपनी इस रिपोर्ट में वरुण धवन के दोस्त अर्जुन कपूर की बात कर रहे हैं.
वरुण धवन और अर्जुन कपूर बचपन के दोस्त हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ एक क्लोज बॉन्ड शेयर करते हैं.
अर्जुन कपूर ने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने वरुण के साथ एक छोटी फिल्म बनाई थी. जिसपर उन्हें गर्व महसूस नहीं होता है.
अर्जुन ने मजाक करते हुए बताया कि 'मेरे खराब प्रदर्शन और वरुण के कारण मुझे एक समय में धर्मा प्रोडक्शन में कम काम मिला था.'
अर्जुन कपूर ने बताया कि वरुण ने उन्हें बेवकूफ बनाया था कि 'एक फिल्म में मेरा सात मिनट का अच्छा रोल है.'
अर्जुन कपूर ने बताया कि वरुण ने उनसे कहा कि 'मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है और तुम उसके हीरो हो.'
अर्जुन कपूर ने बताया इस फिल्म को वरुण धवन ने डायरेक्ट किया था.
अर्जुन कपूर ने कहा 'जब मैंने एडिट देखा तो मुझे पता चला कि वो वास्तव में हीरो थे और मैं फिल्म में विलेन था.'
अर्जुन कपूर ने हंसते हुए कहा 'मुझे वरुण ने यह सब नहीं बताया था इसके बारे में मुझे फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद चला.'
अर्जुन कपूर ने मजाक करते हुए कहा 'वरुण दिखता है मासूम स्वामी टाइप का,लेकिन असल में वैसा नहीं है.'
