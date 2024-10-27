45 करोड़ में बनी इस फिल्म ने कमाए सिर्फ 60 हजार, ओटीटी पर भी रही फ्लॉप
Oct 27, 2024
टी -सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने हाल ही में अपने बैनर तले फिल्म 'द लेडी किलर' को बनाया है.
फिल्म 'द लेडी किलर' में भूमि पेडनेकर और अर्जुन कपूर ने काम किया है.
फिल्म 'द लेडी किलर' को बहुत ही कम सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था.
सिनेमाघरों में इस फिल्म के लगभग 500 टिकट्स ही बेचे गए थे. फिल्म ने अब तक सिर्फ 60 हजार रुपए ही कमाए है.
एक रिपोर्ट के हिसाब से इस फिल्म के निर्माताओं ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से एक डील की थी.
जिसके हिसाब से इसे ओटीटी से एक हफ्ते पहले सिनेमाघरों में रिलीज करना था.
जिसके चलते निर्माताओं ने इसका क्लाइमेक्स बिना पूरे किए ही फिल्म को रिलीज कर दिया था.
इस फिल्म का प्रचार भी किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं हुआ, ना ही फिल्म की कास्ट ने कहीं इसे प्रमोट किया था.
फिल्म को बिना किसी प्रमोशन को किए रिलीज करने के बाद लोगों ने इसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया था.
रूमर्स हैं की फिल्म के फ्लॉप साबित होते ही नेटफ्लिक्स ने भी इसे स्ट्रीम करने से मना कर दिया था.
हालांकि अब ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है मगर ऑडियंस ने इसे नेगेटिव प्रतिक्रिया दी है.
