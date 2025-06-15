21 साल की टूटी शादी, गर्लफ्रेंड संग लिवइन में रहकर खुशी से जी रहे जिंदगी, ये एक्टर बन गए दो बेटों के पिता

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jun 15, 2025

वेब सीरीज 'राणा नायडू 2' में अर्जुन रामपाल की एंट्री ने फैंस को दीवाना बना दिया है. उनका लुक और एक्टिंग दोनों ही सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं.

शो के साथ-साथ अर्जुन की निजी जिंदगी भी चर्चा में है. वो अब 4 बच्चों के पिता हैं, और दो बेटों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं.

अर्जुन ने सालों पहले अपनी पहली पत्नी मेहर जेसिया से शादी की थी. ये रिश्ता करीब 21 साल चला, जिसके बाद दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया.

तलाक के बाद अर्जुन ने मॉडल गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स के साथ लिव-इन रिलेशनशिप शुरू किया. दोनों के दो बेटे हैं, आरिक और आरिव.

शादी किए बिना गैब्रिएला के साथ अर्जुन आज भी बेहद खुश हैं. दोनों का रिश्ता मजबूत और स्थिर बना हुआ है.

अर्जुन ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बताया कि जब उन्होंने मेहर से तलाक लिया, तब उनकी दोनों बेटियों माहिका और मायरा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था.

उन्होंने कहा, कि हालात अब बदल चुके हैं. अर्जुन की बेटियों की गैब्रिएला के साथ बेहतरीन बॉन्डिंग है. वे तीनों बेस्ट फ्रेंड की तरह रहते हैं.

अर्जुन ने ये भी बताया कि बड़ी बेटी माहिका के प्रति उनका नजरिया थोड़ा सॉफ्ट है, जबकि मायरा उनसे थोड़ी अलग रहना पसंद करती हैं, लेकिन जब भी जरूरत होती है, तो दौड़कर उनके पास आती हैं.

