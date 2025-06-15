21 साल की टूटी शादी, गर्लफ्रेंड संग लिवइन में रहकर खुशी से जी रहे जिंदगी, ये एक्टर बन गए दो बेटों के पिता

अर्जुन ने ये भी बताया कि बड़ी बेटी माहिका के प्रति उनका नजरिया थोड़ा सॉफ्ट है, जबकि मायरा उनसे थोड़ी अलग रहना पसंद करती हैं, लेकिन जब भी जरूरत होती है, तो दौड़कर उनके पास आती हैं. Source: Bollywoodlife.com