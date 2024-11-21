Samantha Ruth Prabhu के इस इंस्टाग्राम पोस्ट ने Arjun Kapoor को मुश्किल समय में किया था Inspire
Bollywood Staff
| Nov 21, 2024
सामंथा रुथ प्रभु और वरुण धवन की हाल ही में वेब सीरीज 'सिटाडेल: हनी बन्नी' अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है.
इस वेब सीरीज को ऑडियंस से काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है.
वहीं सामंथा रुथ प्रभु ने कल देर शाम एक पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.
सामंथा रुथ प्रभु ने उस पोस्ट में एक कविता को शेयर किया है जो कि रूडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई है.
सामंथा रुथ प्रभु ने पोस्ट के नीचे कैप्शन में लिखा कि 'यह कविता हमेशा मेरे लिए गाइडिंग लाइट रही है आज मैं इसे आपके साथ शेयर कर रही हूं.'
सामंथा रुथ प्रभु के इस पोस्ट के नीचे कई सेलिब्रिटीज ने कमेंट किया है.
सामंथा रुथ प्रभु के इस पोस्ट पर अर्जुन कपूर ने भी एक स्वीट कमेंट किया है.
अर्जुन कपूर ने सामंथा रूथ प्रभु के पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि 'इस कविता की प्रिंट मेरे दीवार पर है.'
अर्जुन कपूर ने आगे लिखा कि 'इस कविता ने मुझे काफी मदद की है जब मुझे इंस्प्रेशन की बहुत जरूरत थी.'
