Armaan Malik ने लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड से रचाई शादी, शेयर किए वेडिंग फोटोज
Pratibha Gaur
| Jan 02, 2025
सिंगर अरमान मलिक आखिरकार शादी के बंधन में बंध गए हैं.
उन्होंने अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड आशना श्रॉफ के साथ शादी रचाई, जिसके फोटोज उन्होंने शेयर किए हैं.
इस तस्वीर में अरमान मलिक आशना के गले में वरमाला डालते दिख रहे हैं.
इन वेडिंग फोटोज में अरमान और आशना बहुत खुश लग रहे हैं.
बता दें कि आशना श्रॉफ ने शादी में ऑरेंज कलर का लहंगा पहना था.
अरमान और आशना काफी लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.
पिछले साल दोनों ने सगाई रचाई थी. अरमान ने आशना को बड़े ही रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया था.
अरमान मलिक ने आशना श्रॉफ संग वेडिंग फोटोज शेयर करते हुए कहा, 'तू ही है मेरा घर.'
अरमान और आशना के इन फोटोज पर लोग खूब प्यार बरसा रहे हैं.
