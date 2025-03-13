महेश भट्ट की इन शानदार फिल्मों को जरूर देखें, क्लाइमैक्स देख कहेंगे वाह!

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 13, 2025

महेश भट्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री के बेहतरीन डायरेक्टर हैं. इन्होंने कई शानदार फिल्में बनाई हैं.

'आशिकी' फिल्म साल 1990 में आई थी. फिल्म और इसके गाने दोनों ही सुपरहिट हुए थे.

'नाम' फिल्म 1986 में रिलीज हुई थी. इसमें दो भाइयों की शानदार कहानी दिखाई गई है.

'जख्म' फिल्म 1998 में आया था. इसका गाना गली में आज चांद निकला बहुत हिट हुआ था.

'अर्थ' 1982 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को कई अवार्ड्स हुई मिलें हैं. इसकी कहानी भी बहुत शानदार है.

'सारांश' फिल्म में अनुपम खेर ने बहुत शानदार एक्टिंग की है.

'सड़क' फिल्म में संजय दत्त और पूजा भट्ट ने किरदार निभाया था. इसकी कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी.

