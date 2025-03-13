महेश भट्ट की इन शानदार फिल्मों को जरूर देखें, क्लाइमैक्स देख कहेंगे वाह!
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 13, 2025
महेश भट्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री के बेहतरीन डायरेक्टर हैं. इन्होंने कई शानदार फिल्में बनाई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'आशिकी' फिल्म साल 1990 में आई थी. फिल्म और इसके गाने दोनों ही सुपरहिट हुए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
'नाम' फिल्म 1986 में रिलीज हुई थी. इसमें दो भाइयों की शानदार कहानी दिखाई गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
'जख्म' फिल्म 1998 में आया था. इसका गाना गली में आज चांद निकला बहुत हिट हुआ था.
Source:
Bollywoodlife.com
'अर्थ' 1982 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को कई अवार्ड्स हुई मिलें हैं. इसकी कहानी भी बहुत शानदार है.
Source:
Bollywoodlife.com
'सारांश' फिल्म में अनुपम खेर ने बहुत शानदार एक्टिंग की है.
Source:
Bollywoodlife.com
'सड़क' फिल्म में संजय दत्त और पूजा भट्ट ने किरदार निभाया था. इसकी कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: फिल्मी पर्दे से जेल की कोठरी तक, जब इन एक्ट्रेसेस पर टूटा कानून का कहर
अगली वेब स्टोरी देखें.