Aryan Khan की रूमर्ड गर्लफ्रेंड लैरिसा बोन्सी की इन तस्वीरों से नहीं हटेंगी निगाहें
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 03, 2025
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम काफी समय से लैरिसा बोन्सी संग जुड़ रहा है.
आर्यन खान ने हाल ही में अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट की थी.
बताया जा रहा है कि आर्यन खान की न्यू ईयर पार्टी में लैरिसा बोन्सी शामिल हुई थीं.
लैरिसा बोन्सी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर करती रहती हैं.
आर्यन खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड लैरिसी बोन्सी की तस्वीरों से आप निगाहें नहीं हटा पाएंगे.
लैरिसा बोन्सी ब्राजील की पॉपुलर मॉडल और डांसर हैं. वह बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में एक्टिव हैं.
अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम के गाने 'सुबह होने ना दे' में लैरिसा नजर आई हैं.
फिल्म 'गो गोवा गॉन' में लैरिसा बोन्सी का काम कर चुकी हैं.
लैरिसा बोन्सी ने टाइगर श्रॉफ और सूरज पंचोली के साथ म्यूजिक वीडियो किया है.
सिंगर गुरु रंधावा और टोनी कक्कड़ के गानों में लैरिसा नजर आ चुकी हैं.
