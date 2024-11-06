आखिर क्यों आर्यन खान हैं प्रेशर में , यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने बताई ये बड़ी वजह
Nov 06, 2024
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आए दिन सोशल मीडिया पर चर्चा में बने रहते हैं.
हाल ही में यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने एक पॉडकास्ट में शाहरुख खान के बेटे आर्यन के बारे में बात की है.
आशीष चंचलानी ने कहा, 'मैं सच में इस बात पर भरोसा करता हूं कि शाहरुख खान का बेटा होने की वजह से आर्यन खान के ऊपर बहुत प्रेशर है'.
आशीष ने कहा आर्यन खान बहुत ही अच्छे इंसान हैं वो रियल हैं उनके ऊपर कोई भी फिल्टर नहीं है.
आशीष ने आगे कहा 'मगर मैं ये जरूर फील करता हूं कि शाहरुख खान की वजह से वो थोड़ा दबाव में रहते हैं'.
आशीष ने बताया कि आर्यन जिस तरह से अपने प्रेशर से डील कर रहे हैं वो उनकी ताकत को दर्शाता है.
उन्होंने कहा कि आर्यन बहुत ही क्लियर हैं कि उन्हें क्या चाहिए. हां, दवाब है मगर वो उसके बारे में अच्छे से जानते हैं.
आशीष चंचलानी ने बताया कि आर्यन खान सच में एक डायरेक्टर और राइटर बनना चाहते हैं.
आशीष ने आगे कहा, 'आर्यन फिल्म मेकिंग को लेकर बहुत ही पैशनेट हैं मुझे पूरा यकीन है कि उनका ये न्यू प्रोजेक्ट अच्छा होगा'.
आशीष चंचलानी ने बताया कि आर्यन खान का ये नया प्रोजेक्ट बहुत ही अलग होगा वैसा कुछ भी इंडस्ट्री ने पहले नहीं देखा होगा.
