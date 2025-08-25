Bigg Boss 19 से पहले इन 5 शोज में नजर आ चुकी हैं Ashnoor Kaur, देखें लिस्ट
Sadhna Mishra
| Aug 25, 2025
'बिग बॉस 19' का आगाज हो चुका है और शो की सबसे यंग कंटेस्टेंटे बनकर अशनूर खान एंट्री कर चुकी हैं.
शो के ग्रैंड प्रीमियर पर अशनूर ने साफ कहा कि वो 'यंगेस्ट विनर' बनना चाहती हैं.
बिग बॉस हाउस में कदम रखते ही एक्ट्रेस गूगल ट्रेंड्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगी.
बता दें कि, सलमान खान के इस शो में आने से पहले अशनूर कई फेमस टीवी सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं.
एक्ट्रेस अससे पहले 'सुमन इंदौरी' सीरियल में लीड रोल निभाकर खूब पॉपुलर हुई थीं.
अशनूर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 'झांसी की रानी' से की थी.
फिर 'साथ निभाना साथिया', 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' और 'पटियाला बेब्स' जैसे शोज में नजर आ चुकी हैं.
इंस्टाग्राम पर अशनूर के 9.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं और बिग बॉस 19 में वो बाकी 16 कंटेस्टेंट्स के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में हैं.
