अशनूर कौर की समुंदर किनारे से दिलकश तस्वीरें वायरल, रेड ड्रेस में दिखा ऐसा जलवा कि फैंस बोले- 'हुस्न की...'
Masummba Chaurasia
| Jul 22, 2025
अशनूर कौर ने मालदीव वेकेशन से अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं, जो फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रही हैं.
इन तस्वीरों में अशनूर ने खूबसूरत रेड ड्रेस पहना हुआ है, जिसमें उनका ग्लैमरस लुक हर किसी का दिल जीत रहा है.
समंदर किनारे खुले बालों और स्टाइलिश पोज में अशनूर किसी मॉडल से कम नहीं लग रहीं. उनका ये अंदाज बेहद कातिलाना है.
अशनूर की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं. किसी ने उन्हें 'गॉर्जियस' कहा तो किसी ने 'रेड हॉट ब्यूटी' का टैग दिया.
उनकी दिल चुराने वाली मुस्कान ने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं. हर कोई उनके नैचुरल ग्लो और कॉन्फिडेंस की तारीफ कर रहा है.
इन तस्वीरों ने इंस्टाग्राम पर धूम मचा दी है. कुछ ही घंटों में लाखों लाइक्स और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं.
एक्ट्रेस की छुट्टियों की ये झलक उनके चाहने वालों को भी ट्रैवल गोल्स दे रही है.
वर्क फ्रंट की बात करें, तो अशनूर कौर जल्द ही अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के साथ वापसी करने वाली हैं, जिसका उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार है.
