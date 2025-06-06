सालों बाद TV पर हुई बॉलीवुड के इस विलेन की वापसी, TRP में मचेगा बवाल

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jun 06, 2025

हाल ही में सोनी टीवी पर सीरियल चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने दस्तक दी है. इस शो में बॉलीवुड और टीवी के कई दिग्गज कलाकार नजर आ रहे हैं.

Source: Instagram

इन सितारों में एक नाम आशुतोष राणा का भी है. सीरियल चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान में आशुतोष राणा एक नरेटर के तौर पर नजर आ रहे हैं.

Source: Instagram

अपने दमदार नरेशन के बारे में बात करते हुए आशुतोष राणा ने कहा, चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान में काम करना मेरे लिए एक बेहतरीन अनुभव है.

Source: Instagram

आशुतोष राणा ने बताया, इसकी डिटेलिंग, लेखन, विज़ुअल्स एक भव्य कहानी दिखाती है. जब मुझे इस शो का नरेटर बनने का मौका मिला तो मैंने इसे पूरी शिद्दत के साथ निभाया.

Source: Instagram

आगे आशुतोष राणा ने कहा, जब मैं उस योद्धा की कहानी सबको सुनाता हूं तो मेरे अंदर भी कुछ जागता है. ये शो मनोरंजन के लिए नहीं है बल्कि ये शो बताता है कि हमारे देश का क्या इतिहास था.

Source: Instagram

आशुतोष राणा ने माना, अपने देश की अतीत की भव्यता दिखाना मेरे लिए गर्व की बात है. बता दें आशुतोष राणा के शो के सेट को करीब 6 हिस्सों में बांटा गया है.

Source: Instagram

सीरियल चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सेट पर बहुत ही बारीकी से काम किया गया है. सीरियल चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी में मोहम्मद गौरी के हमलों को दिखाया जाएगा.

Source: Instagram

सीरियल चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान टीवी पर दस्तक दे चुका है और लोगों को काफी पसंद भी आ जा रहा है. इस शो में आशुतोष राणा के अलावा रोनित रॉय और पद्मिनी कोल्हपुरी भी नजर आ रहे हैं.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: OTT पर मौजूद 10 सबसे धांसू वेब सीरीज, हर एक की कहानी है लाजवाब

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.