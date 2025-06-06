सालों बाद TV पर हुई बॉलीवुड के इस विलेन की वापसी, TRP में मचेगा बवाल
हाल ही में सोनी टीवी पर सीरियल चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने दस्तक दी है. इस शो में बॉलीवुड और टीवी के कई दिग्गज कलाकार नजर आ रहे हैं.
इन सितारों में एक नाम आशुतोष राणा का भी है. सीरियल चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान में आशुतोष राणा एक नरेटर के तौर पर नजर आ रहे हैं.
अपने दमदार नरेशन के बारे में बात करते हुए आशुतोष राणा ने कहा, चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान में काम करना मेरे लिए एक बेहतरीन अनुभव है.
आशुतोष राणा ने बताया, इसकी डिटेलिंग, लेखन, विज़ुअल्स एक भव्य कहानी दिखाती है. जब मुझे इस शो का नरेटर बनने का मौका मिला तो मैंने इसे पूरी शिद्दत के साथ निभाया.
आगे आशुतोष राणा ने कहा, जब मैं उस योद्धा की कहानी सबको सुनाता हूं तो मेरे अंदर भी कुछ जागता है. ये शो मनोरंजन के लिए नहीं है बल्कि ये शो बताता है कि हमारे देश का क्या इतिहास था.
आशुतोष राणा ने माना, अपने देश की अतीत की भव्यता दिखाना मेरे लिए गर्व की बात है. बता दें आशुतोष राणा के शो के सेट को करीब 6 हिस्सों में बांटा गया है.
सीरियल चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सेट पर बहुत ही बारीकी से काम किया गया है. सीरियल चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी में मोहम्मद गौरी के हमलों को दिखाया जाएगा.
सीरियल चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान टीवी पर दस्तक दे चुका है और लोगों को काफी पसंद भी आ जा रहा है. इस शो में आशुतोष राणा के अलावा रोनित रॉय और पद्मिनी कोल्हपुरी भी नजर आ रहे हैं.
