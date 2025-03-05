ये हैं घर-परिवार में फुट डालने और साजिश रचने वाली हसीनाएं, टीवी शोज में निभाएं खतरनाक किरदार
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 05, 2025
जहां कुछ टीवी एक्ट्रेस को अच्छे किरदारों के लिए जाना जाता है वहीं कुछ एक्ट्रेस खतरनाक किरदार के लिए भी फेमस हैं.
आज हम आपको कुछ ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बता रहें हैं, जो टीवी शो के घर-परिवार में आग लगाने का काम करती हैं.
‘उर्वशी ढोलकिया’ ने कसौटी जिंदगी की सीरियल में कमोलिका का किरदार निभाया था, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था.
‘अश्विनी कलसेकर’ ने जोधा अकबर सीरियल में महामंगा का किरदार निभाया था.
‘काम्या पंजाबी’ ने बनू मैं तेरी दुल्हन में खतरनाक रोल निभाया है. इसमें इनकी एक्टिंग जबरदस्त थी.
‘अनिता हसनंदानी’ भी सीरियल में नेगेटिव किरदार के लिए फेमस हैं. ‘अनिता ने ये है मोहब्बतें में शानदार रोल निभाया है.
‘रश्मि देसाई’ ने उतरन में नेगेटिव किरदार निभाया था. इसमें इनकी एक्टिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया था.
