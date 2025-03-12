अथिया शेट्टी की सामने आई मैटरनिटी फोटोज, शर्ट के बटन खोल एक्ट्रेस ने...

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 12, 2025

सुनील शेट्टी की लाडली और एक्ट्रेस अथिया शेट्टी जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली हैं.

इस बीच एक्ट्रेस ने अपना बेबी बंप फ्लांट करते हुए कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

अथिया एक फोटो में पार्क में बैठीं बेबी बंप पर हाथ रखे पोज दे रही हैं. उनके चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो देखते ही बनता है.

एक तस्वीर में वो ब्राउन ड्रेस में इंटेंस लुक के साथ पोज दे रही हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

पति केएल राहुल के साथ रोमांटिक अंदाज में अथिया बेहद खुश दिखीं, दोनों फैंस को कपल गोल्स दे रहे हैं.

एक फोटो में अथिया ने शर्ट के बटन खोलकर बेबी बंप फ्लॉन्ट किया, डेनिम जींस में उनका लुक कमाल का है.

अथिया ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा 'ओह बेबी', जिसमें वो और राहुल एक-दूसरे में खोए नजर आए.

अथिया और केएल राहुल ने 23 जनवरी, 2023 को शादी की थी, जो काफी प्राइवेट रही.

वहीं शादी के करीब 2 साल बाद कपल अब अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए तैयार है.

