अथिया शेट्टी की सामने आई मैटरनिटी फोटोज, शर्ट के बटन खोल एक्ट्रेस ने...
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 12, 2025
सुनील शेट्टी की लाडली और एक्ट्रेस अथिया शेट्टी जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस बीच एक्ट्रेस ने अपना बेबी बंप फ्लांट करते हुए कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अथिया एक फोटो में पार्क में बैठीं बेबी बंप पर हाथ रखे पोज दे रही हैं. उनके चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो देखते ही बनता है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक तस्वीर में वो ब्राउन ड्रेस में इंटेंस लुक के साथ पोज दे रही हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
Source:
Bollywoodlife.com
पति केएल राहुल के साथ रोमांटिक अंदाज में अथिया बेहद खुश दिखीं, दोनों फैंस को कपल गोल्स दे रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक फोटो में अथिया ने शर्ट के बटन खोलकर बेबी बंप फ्लॉन्ट किया, डेनिम जींस में उनका लुक कमाल का है.
Source:
Bollywoodlife.com
अथिया ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा 'ओह बेबी', जिसमें वो और राहुल एक-दूसरे में खोए नजर आए.
Source:
Bollywoodlife.com
अथिया और केएल राहुल ने 23 जनवरी, 2023 को शादी की थी, जो काफी प्राइवेट रही.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं शादी के करीब 2 साल बाद कपल अब अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए तैयार है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सांपों से जुड़ी इस प्राचीन पूजा में क्यों शामिल हुईं कैटरीना कैफ?
अगली वेब स्टोरी देखें.