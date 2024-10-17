किसी बॉलीवुड हसीना से कम नहीं है पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम की वाइफ
पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम पाकिस्तान के साथ-साथ इंडिया में भी बहुत फेमस हैं.
बॉलीवुड में आतिफ असलम ने बहुत से गाने गए हैं जो की खूब हिट हुए हैं.
आतिफ असलम की वाइफ की खूबसूरती के चर्चे लोग आए दिन करते रहते हैं.
आतिफ असलम ने 2013 में सारा भरवाना से निकाह किया था.
सारा भरवाना बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं. पाकिस्तान में उनकी सुंदरता के लोग कायल हैं.
सारा भरवाना अपने सोशल मीडिया पर आए दिन खूब फोटो अपलोड करती रहती हैं.
पाकिस्तान और इंडिया के फैंस उनकी फोटोज पर कॉमेंट सेक्शन में उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं.
आतिफ असलम ने कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में अपनी वाइफ सारा से फर्स्ट मीटिंग की स्टोरी शेयर की थी.
आतिफ असलम ने बताया कि उन्होंने पहली बार एक शादी के फंक्शन में सारा को देखा था. वो उनको पहली ही नजर में पसंद आ गई थीं.
सिंगर आतिफ असलम ने बताया कि उन्होंने 7 साल डेट करने के बाद सारा भरवाना से शादी की थी.
