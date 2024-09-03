इतने पढ़े लिखे हैं ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले ये साउथ डायरेक्टर्स
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 03, 2024
मणि रत्नम ने कॉमर्स से ग्रेजुएशन और फाइनेंस से एमबीए किया है।
लोकेश कनगराज ने फैशन टेक्नोलॉजी में एमबीए किया है।
एसएस राजामौली ने इंटरमीडियएट का सेकंड ईयर पूरा किया है।
एटली कुमार ने विजुअल कम्युनिकेशन में बीएससी किया है।
हेमंत एम राव इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं।
नेल्सन दिलीपकुमार ने विजुअल कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की है।
पवन कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ फिल्ममेकिंग का कोर्स किया है।
शंकर के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है।
त्रिविक्रम श्रीनिवास ने एमएससी की डिग्री ली है।
वेत्रिमारन ने इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई की है।
