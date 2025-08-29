गणपति बप्पा की भक्ति में लीन दिखीं अवनीत कौर और जैकलीन फर्नांडिस, तस्वीरें देख दीवाने हुए फैन

फैंस इन तस्वीरों पर ढेरों कमेंट कर रहे हैं. कोई कह रहा है 'दोनों अप्सरा लग रही हैं' , तो कोई लिख रहा है 'बप्पा के दरबार की सबसे खूबसूरत झलक.' Source: Bollywoodlife.com