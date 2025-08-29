गणपति बप्पा की भक्ति में लीन दिखीं अवनीत कौर और जैकलीन फर्नांडिस, तस्वीरें देख दीवाने हुए फैन
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 29, 2025
गणेश चतुर्थी के पावन मौके पर बॉलीवुड और टीवी सितारे लालबाग के राजा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी कड़ी में एक्ट्रेस अवनीत कौर और जैकलीन फर्नांडिस भी गणपति बप्पा की भक्ति में लीन नजर आईं.
Source:
Bollywoodlife.com
सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में दोनों एक्ट्रेसेस बेहद ट्रेडिशनल अवतार में दिखाई दे रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अवनीत कौर ने इस मौके पर नीले रंग का दुपट्टा और फुल स्लीव का कलरफुल सूट पहना हुआ है, जिसमें उनका सादगी भरा लुक दिल जीत रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं, जैकलीन फर्नांडिस हरे रंग की एंब्रॉयडरी वाली ड्रेस में नजर आईं, और पूरे समय पूजा में मग्न दिखीं.
Source:
Bollywoodlife.com
तस्वीरों में दोनों एक्ट्रेसेस को बप्पा के भजन पर झूमते और ताली बजाते हुए देखा जा सकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस इन तस्वीरों पर ढेरों कमेंट कर रहे हैं. कोई कह रहा है 'दोनों अप्सरा लग रही हैं' , तो कोई लिख रहा है 'बप्पा के दरबार की सबसे खूबसूरत झलक.'
Source:
Bollywoodlife.com
हर साल की तरह इस बार भी लालबाग के राजा की रौनक देखते ही बन रही है, और इस बार भी यहां की भव्यता देखते ही बन रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सादगी भरे लुक में 'बप्पा' की भक्ति करती नजर आईं मोनालिसा, तस्वीरों से नजर हटाना होगा मुश्किल
अगली वेब स्टोरी देखें.