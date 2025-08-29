गणपति बप्पा की भक्ति में लीन दिखीं अवनीत कौर और जैकलीन फर्नांडिस, तस्वीरें देख दीवाने हुए फैन

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Aug 29, 2025

गणेश चतुर्थी के पावन मौके पर बॉलीवुड और टीवी सितारे लालबाग के राजा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं.

इसी कड़ी में एक्ट्रेस अवनीत कौर और जैकलीन फर्नांडिस भी गणपति बप्पा की भक्ति में लीन नजर आईं.

सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में दोनों एक्ट्रेसेस बेहद ट्रेडिशनल अवतार में दिखाई दे रही हैं.

अवनीत कौर ने इस मौके पर नीले रंग का दुपट्टा और फुल स्लीव का कलरफुल सूट पहना हुआ है, जिसमें उनका सादगी भरा लुक दिल जीत रहा है.

वहीं, जैकलीन फर्नांडिस हरे रंग की एंब्रॉयडरी वाली ड्रेस में नजर आईं, और पूरे समय पूजा में मग्न दिखीं.

तस्वीरों में दोनों एक्ट्रेसेस को बप्पा के भजन पर झूमते और ताली बजाते हुए देखा जा सकता है.

फैंस इन तस्वीरों पर ढेरों कमेंट कर रहे हैं. कोई कह रहा है 'दोनों अप्सरा लग रही हैं' , तो कोई लिख रहा है 'बप्पा के दरबार की सबसे खूबसूरत झलक.'

हर साल की तरह इस बार भी लालबाग के राजा की रौनक देखते ही बन रही है, और इस बार भी यहां की भव्यता देखते ही बन रही है.

