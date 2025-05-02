कातिलाना स्टाइल में नजर आईं अवनीत कौर, बोल्ड ब्लैक ड्रेस में बढ़ाया इंटनेरट का टेम्परेचर
Sadhna Mishra
| May 02, 2025
टीवी एक्ट्रेस और सोशल मीडिया सेंसेशन अवनीत कौर अक्सर अपने बोल्ड अंदाज से फैंस के दिलों को घायल करती रहती हैं.
वहीं अब अवनीत कौर ने ब्लैक आउटफिट में अपना बोल्ड और ग्लैमरस अवतार दिखाकर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.
इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इन तस्वीरों में उनका कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशन दिल जीत लेने वाला है.
फैंस ने 'Oh my goodness' और 'Hotness overloaded' जैसे कमेंट्स से कमेंट सेक्शन भर दिया है.
फोटोशूट में अवनीत ने ब्लैक बॉडीसूट और हाई हील्स में कहर ढाया है.
अब तक इस पोस्ट को 2.7 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है.
उन्होंने बताया कि हेयर स्टाइलिंग @cheemabaljit2 ने की और मेकअप उन्होंने खुद किया है.
अवनीत का यह लुक फैशन लवर्स के लिए एक स्टाइल इंस्पिरेशन बन चुका है.
अपने हर लुक से इंटरनेट पर छाने वाली अवनीत कौर फिर एक बार ट्रेंडिंग में आ गई हैं.
