चश्मा, डेनिम और अदाएं... अवनीत कौर के लेटेस्ट लुक ने ढाया कहर, फोटोज देख फैंस बोले- 'यार ये...'
Sadhna Mishra
| Jul 06, 2025
अवनीत कौर ने एक बार फिर अपने लेटेस्ट लुक से सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है.
इस लुक में अवनीत ने डेनिम में चश्मा पहने कातिल अदाएं दिखाई हैं.
जींस और शॉर्ट जैकेट पहनकर ग्लैमरस अंदाज में एक्ट्रेस ने कई दिलकश पोज दिए हैं.
फोटोज शेयर करते हुए अवनीत ने कैप्शन में लिखा, 'लंदन में गर्मियां.'
बता दें कि अवनीत इन दिनों लंदन में वेकेशन पर हैं और वहां से लगातार अपने लुक्स से फैंस को इंप्रेस कर रही हैं.
अवनीत का ये डेनिम लुक सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. एक यूजर ने लिखा, 'यार ये कितनी ऑसम है.'
एक्ट्रेस की स्टाइलिश तस्वीरों को देखकर हर कोई उनके फैशन सेंस का दीवाना हो गया है.
