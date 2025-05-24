अवनीत ने शॉर्ट ड्रेस में दिखाईं बोल्ड अदाएं, लोग बोले- 'विराट अब...'
Shashikant Mishra
| May 24, 2025
एक्ट्रेस अवनीत कौर सोशल मीडिया से अपने फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.
अवनीत कौर ने लंदन से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ तस्वीरें फैंस को दिखाई हैं.
अवनीत कौर ने शॉर्ट ड्रेस में अपना फिगर फ्लॉन्ट किया है. उनकी बोल्ड अदाएं ध्यान खींच रही हैं.
अवनीत कौर की जबरदस्त फैन फॉलोइंग के चलते उनकी पोस्ट तेजी से वायरल हो जाती है.
अवनीत कौर के फैंस उनकी तस्वीरों को लाइक करने के साथ ही रिएक्शन भी दे रहे हैं.
एक्ट्रेस के फैंस जहां उनकी तारीफ कर रहे हैं. वहीं, तमाम लोगों ने विराट कोहली के नाम पर मजे लिए हैं.
एक यूजर ने लिखा है, 'विराट अब लाइक नहीं करेंगे.' एक यूजर ने लिखा है, 'विराट के लिए अदाएं दिखाई हैं.'
