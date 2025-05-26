अवनीत ने रिवीलिंग ड्रेस में दिखाया फिगर, लोग बोले- 'विराट की कोई...'

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 26, 2025

एक्ट्रेस अवनीत कौर सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस अदाओं के लिए काफी मशहूर हैं.

अवनीत कौर के तमाम चाहने वाले फैंस उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं.

अवनीत कौर ने एक बार फिर फैंस को निराश नहीं किया और अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

अवनीत कौर ने लेटेस्ट फोटोशूट के दौरान रिवीलिंग ड्रेस पहनकर अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट किया है.

अवनीत कौर के फैंस उनकी अदाओं पर फिदा हो रहे हैं और जमकर प्यारे कमेंट कर रहे हैं.

एक्ट्रेस के फैंस तो उनकी तारीफ कर रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स उनकी टांग खिंचाई भी कर रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा है, 'विराट की कोई गलती नहीं थी.' एक यूजर ने लिखा है, 'अब विराट लाइक नहीं करेंगे.'

