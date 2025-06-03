अवनीत कौर ने बैकलेस ड्रेस में दिखाया फिगर, फैंस बोले- 'यार ये...'
Shashikant Mishra
| Jun 03, 2025
टीवी से लेकर फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस अवनीत कौर का हमेशा अलग अंदाज देखने को मिलता है.
एक्ट्रेस अवनीत कौर सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर कर फैंस का ध्यान खींचती हैं.
अवनीत कौर ने एक बार फिर फोटोशूट करवाया है. उन्होंने फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
अवनीत कौर ने ब्राउन कलर की वनपीस ड्रेस पहनकर एक से बढ़कर एक पोज दिया है.
अवनीत कौर ने कभी बालों में हाथ फेरते हुए तो कभी कमर पर हाथ रखकर फोटो क्लिक करवाई है.
अवनीत कौर ने लेटेस्ट फोटोशूट में अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट का मौका नहीं छोड़ा है.
एक्ट्रेस की कातिलाना अदाएं देखकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस घायल हो रहे हैं.
उनकी फोटोज पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा है, 'यार ये कितनी ऑसम है.'
एक फैन ने लिखा है, 'खूबसूरत.', एक फैन ने लिखा है, 'सो एलिगेंट.'
