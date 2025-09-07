अवनीत कौर ने नई तस्वीरों में दिखाईं बोल्ड अदाएं, लोग बोले- 'लड़कों को क्यों...'
Shashikant Mishra
| Sep 07, 2025
एक्ट्रेस अवनीत कौर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'लव इन वियतनाम' को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं.
अवनीत कौर की फिल्म 'लव इन वियतनाम' 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
अवनीत कौर अपनी फिल्म के प्रमोशन में बिजी है. लेकिन इन सबके बावजूद अपनी तस्वीरें शेयर करना नहीं भूलतीं.
सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली अवनीत कौर ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट के दौरान जमकर अदाएं दिखाईं.
अवनीत कौर ने ब्लू कलर की ड्रेस पहनकर अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करने का मौका नहीं छोड़ा.
एक्ट्रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं. फैंस उन पर प्यार लुटा रहे हैं.
एक फैन ने लिखा है, 'लड़कों को क्यों पागल कहती है फोटोज शेयर करके.' एक फैन ने लिखा है, 'चटपटी कुड़ी.'
