लंदन की सड़कों पर शॉर्ट्स पहनकर घूमीं अवनीत, लोग बोले- 'विराट की...'
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 20, 2025
टीवी और फिल्मों में नजर आने वाली एक्ट्रेस अवनीत कौर अपनी ग्लैमरस अदाओं के लिए भी जानी जाती हैं.
सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली अवनीत कौर अक्सर अपने फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.
अवनीत कौर ने अब लंदन से अपनी कुछ तस्वीरें फैंस को दिखाई हैं. उनकी ये तस्वीरें खूब पसंद की जा रही हैं.
अवनीत कौर ने शॉर्ट्स के साथ टॉप पहना हुआ है. उन्होंने लंदन की सड़कों पर जमकर टोन्ड लेग्स फ्लॉन्ट किए हैं.
अवनीत कौर के कर्वी फिगर को देखकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस आहें भरने पर मजबूर हो रहे हैं.
अवनीत कौर की तस्वीरों पर लोग क्रिकेटर विराट कोहली का नाम लेकर कमेंट भी कर रहे हैं.
एक यूजर ने लिखा है, 'विराट की कोई गलती नहीं है.' एक यूजर ने लिखा है, 'खूबसूरती पर फिदा हो गए विराट.'
