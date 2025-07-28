अवनीत ने शेयर की बोल्ड फोटोज, लोगों ने विराट के नाम पर लिए मजे

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jul 28, 2025

टीवी से लेकर फिल्मों में काम करने वाली अवनीत कौर एक बार सोशल मीडिया पर छाई हैं.

अवनीत कौर ने व्हाइट कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनकर एक से बढ़कर एक बोल्ड पोज दिए हैं.

अवनीत कौर की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और बवाल काट कर रही हैं.

23 साल की एक्ट्रेस अंदाज हमेशा उनके तमाम चाहने वाले फैंस को दिल धड़का जाता है.

अवनीत कौर की नई तस्वीरों को ना सिर्फ फैंस पसंद कर रहे हैं बल्कि प्यारे रिएक्शन दे रहे हैं.

अवनीत कौर के फैंस तो उन पर प्यार लुटा रहे हैं लेकिन तमाम यूजर्स ने विराट कोहली के नाम पर कमेंट किया.

एक्ट्रेस की तस्वीरों पर एक यूजर ने लिखा है, 'विराट भाई देख रहे हो.' एक यूजर ने लिखा है, 'अब विराट लाइक नहीं करेगा.'

