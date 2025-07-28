अवनीत ने शेयर की बोल्ड फोटोज, लोगों ने विराट के नाम पर लिए मजे
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 28, 2025
टीवी से लेकर फिल्मों में काम करने वाली अवनीत कौर एक बार सोशल मीडिया पर छाई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अवनीत कौर ने व्हाइट कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनकर एक से बढ़कर एक बोल्ड पोज दिए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अवनीत कौर की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और बवाल काट कर रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
23 साल की एक्ट्रेस अंदाज हमेशा उनके तमाम चाहने वाले फैंस को दिल धड़का जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
अवनीत कौर की नई तस्वीरों को ना सिर्फ फैंस पसंद कर रहे हैं बल्कि प्यारे रिएक्शन दे रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अवनीत कौर के फैंस तो उन पर प्यार लुटा रहे हैं लेकिन तमाम यूजर्स ने विराट कोहली के नाम पर कमेंट किया.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस की तस्वीरों पर एक यूजर ने लिखा है, 'विराट भाई देख रहे हो.' एक यूजर ने लिखा है, 'अब विराट लाइक नहीं करेगा.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी के इन लुक्स को देख हो जाएंगे दीवाने, साड़ी में लगती हैं कमाल
अगली वेब स्टोरी देखें.