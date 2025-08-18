अवनीत कौर बोल्ड फोटोज शेयर कर हो गईं ट्रोल, लोग बोले- 'तुम्हारे घरवाले...'
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 18, 2025
अवनीत कौर ने छोटे पर्दे यानी टीवी से लेकर फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस अवनीत कौर एक्टिंग के साथ ही अपनी बोल्ड अदाओं के लिए भी मशहूर हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली अवनीत कौर अक्सर अपने बोल्ड फोटोज शेयर कर देती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अवनीत कौर ने एक बार फिर फोटोशूट करवाया है और ग्लैमरस पोज से ध्यान खींचा है.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने ब्लैक कलर की बैकलेस ड्रेस में अपना कर्वी फिगर जमकर फ्लॉन्ट किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
अवनीत कौर अपने हद से ज्यादा बोल्ड अंदाज को लेकर काफी ज्यादा ट्रोल की जा रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक यूजर ने लिखा है, 'तुम्हारे घरवाले तुम्हें कुछ नहीं कहते.' एक यूजर ने लिखा है, 'इस तरह के कपड़े पहनने की क्या जरूरत है?'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: क्या है अक्षरा सिंह का 'बेबाक सच'? लहंगे में शेयर की खूबसूरत तस्वीरें, कैप्शन में कही ये बात
अगली वेब स्टोरी देखें.