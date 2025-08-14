ग्लैमरस अंदाज में अवनीत कौर का जलवा! गोल्डन टाइट फिटेड शिमरी गाउन और फरी जैकेट में दिखीं स्टनिंग ब्यूटी
Masummba Chaurasia
| Aug 13, 2025
अवनीत कौर ने इस बार गोल्डन शिमरी गाउन पहनकर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.
व्हाइट फरी जैकेट ने उनके लुक में विंटर ग्लैम का स्पेशल टच ऐड कर दिया है.
बॉडी-हगिंग डिजाइन वाले इस गाउन में अवनीत का फिगर और भी ज्यादा उभरकर नजर आ रहा है.
बालों में बनाए गए सॉफ्ट वेव्स और फ्रंट सेपरेशन ने लुक को और भी एलीगेंट बना दिया.
मस्टर्ड येलो बैकग्राउंड के साथ गोल्डन आउटफिट का कॉम्बिनेशन तस्वीरों को बेहद रिच वाइब दे रहा है.
अवनीत ने इस लुक में ज्वेलरी मिनिमल रखी, ताकि आउटफिट का ग्लैमर फोकस में रहे.
कैमरे के सामने उनके बोल्ड और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन्स ने फैंस का दिल जीत लिया है.
अवनीत की ये तस्वीरें इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रही हैं, और फैंस उन्हें 'बॉलीवुड की ग्लैम डॉल' कह रहे हैं.
