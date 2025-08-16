Avneet Kaur ने ट्रेडिशनल आउटफिट में ढाया कहर, येलो सूट में देख फैंस बोले- 'यह तो शाहरुख खान...'

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Aug 15, 2025

अवनीत कौर ने येलो कलर के खूबसूरत सूट में अपनी तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह बेहद स्टनिंग लग रही हैं.

उनके सूट पर पिंक फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी डिजाइन है, जो आउटफिट में फ्रेश और एलिगेंट टच दे रहा है.

बिना हैवी ज्वेलरी के, सिर्फ मैचिंग चूड़ियां और चोकर नेकपीस के साथ उनका लुक मिनिमल और क्लासी लग रहा है.

खुले बाल और हल्की-सी स्माइल में अवनीत का कॉन्फिडेंस उनके लुक को और खास बना रहा है.

यह लुक आने वाले फेस्टिव या ट्रेडिशनल फंक्शन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है.

येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन तस्वीरों को विजुअली और भी अट्रैक्टिव बना रहा है.

फैंस ने इस लुक पर जमकर प्यार लुटाया, कमेंट सेक्शन में तारीफों की बौछार हो रही है.

