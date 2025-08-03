अवनीत कौर ने छोटी सी डीपनेक ब्लैक ड्रेस में ढाया कहर, लुक देख फैंस बोले, 'ब्लैक...'
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 03, 2025
टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकीं अवनीत कौर एक बार फिर अपने बोल्ड और ग्लैमरस लुक को लेकर चर्चा में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस बार अवनीत ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो ब्लैक मिनी ड्रेस में नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तस्वीरों में अवनीत कौर का स्टाइल, कॉन्फिडेंस और एलिगेंस फैंस को दीवाना बना रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटोज में अवनीत एक खूबसूरत फ्लोरल वॉल और सीलिंग के बीच कैमरे को पोज देती नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उनकी स्माइल, स्लीक हेयरस्टाइल और मिनिमल ज्वेलरी लुक को परफेक्ट फिनिश दे रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
साथ में उन्होंने एक क्लासिक ब्लैक हैंडबैग कैरी किया है, जो उनके लुक को और भी रॉयल टच दे रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस ने की जमकर तारीफ, बोले, 'काली साड़ी नहीं, ये काली ड्रेस भी जानलेवा है!'
Source:
Bollywoodlife.com
अवनीत की इन तस्वीरों पर कुछ ही घंटों में हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ये पहली बार नहीं है, जब अवनीत का स्टाइल स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अप्सरा लुक में छाईं भूमि पेडनेकर, सैंचुरी सेटअप में फोटोशूट ने मचाया तहलका, फैंस बोले- 'फेयरीटेल से कम...'
अगली वेब स्टोरी देखें.