बैकलेस येलो ड्रेस में अवनीत कौर ने दिखाया हुस्न का जलवा, नेटिजन्स बोले- 'विराट कोहली के...'
Sadhna Mishra
| May 06, 2025
इंटरनेट पर अक्सर अपनी हॉट तस्वीरें शेयर पारा हाई करने वाली अवनीत कौर ने एक बार फिर अपनी दिलकश अदाएं दिखाई है.
अवनीत कौर अब ने समंदर के बीच येलो बैकलेस ड्रेस में अपनी हॉट फोटोज शेयर कर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.
एक्ट्रेस का ये बोल्ड अवतार फैंस को काफी पसंद आ रहा है और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.
येलो बैकलेस ड्रेस में अवनीत का ग्लैमरस अंदाज देख सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़ आ गई है.
हालांकि, कुछ नेटिजन्स ने उनके लुक पर मजेदार कमेंट करते हुए पूछा, 'विराट कोहली के लाइक के लिए पोस्ट डाला?'
ऐसे कई कमेंट्स एक्ट्रेस की फोटोज पर यूजर्स कर रहे हैं.
फोटोज में अवनीत की पोजिंग और कॉन्फिडेंस ने लोगों को दीवाना बना दिया है.
अवनीत कौर की ये तस्वीरें इंस्टाग्राम पर कुछ ही घंटों में लाखों लाइक्स और हजारों कमेंट्स बटोर चुकी हैं.
