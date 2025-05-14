टॉम क्रूज संग हॉलीवुड डेब्यू? लंदन में स्पॉट हुईं अवनीत कौर, तस्वीरों ने मचाया धमाल
Sadhna Mishra
| May 14, 2025
अवनीत कौर इन दिनों हॉलीवुड डेब्यू को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच एक्ट्रेस की लेटेस्ट पोस्ट वायरल हो रही है.
अवनीत कौर ने लंदन से इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर कर फैंस को सरप्राइज कर दिया है.
इन तस्वीरों के कैप्शन में अवनीत ने 'मिशन: इम्पॉसिबल-द फाइनल रेकनिंग' का जिक्र किया है.
इससे पहले उन्होंने टॉम क्रूज संग फोटोज भी पोस्ट की थीं, जो वायरल हो रही हैं.
अवनीत ने हाल ही में टॉम क्रूज की मास्टरक्लास में हिस्सा लेकर सबका ध्यान खींचा.
टॉम की बहुचर्चित फिल्म 'द फाइनल रेकनिंग' का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं.
भारत में ये फिल्म 17 मई को रिलीज होगी, जिसे लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है.
