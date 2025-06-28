ब्लैक साड़ी में कहर ढाती दिखीं Avneet Kaur, डीपनेक ब्लाउज ने बढ़ा दी फैंस की धड़कनें
Masummba Chaurasia
| Jun 27, 2025
टीवी की ग्लैमरस एक्ट्रेस अवनीत कौर ने हाल ही में ब्लैक साड़ी में अपनी कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर कीं हैं, जो वायरल हो रही हैं.
अवनीत ने ब्लैक कलर की शिमरी साड़ी के साथ डीपनेक ब्लाउज पहनकर अपने लुक को बेहद बोल्ड और एलिगेंट टच दिया है.
लुक को कम्पलीट करने के लिए उन्होंने सिल्वर जूलरी और माथे पर ब्लैक बिंदी लगाई, जिससे उनका ट्रेडिशनल लुक और भी क्लासी दिखा.
तस्वीरों के साथ अवनीत ने कैप्शन लिखा, 'द रियल फुलझड़ी', जिस पर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं.
अवनीत ने ओपन हेयर छोड़े हुए हैं, और हर पोज में उनके एक्सप्रेशंस ने फैंस का दिल जीत लिया है.
इंस्टाग्राम पर अवनीत के 31.7 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं और उनकी ये तस्वीरें कुछ ही घंटों में हजारों लाइक्स और कमेंट्स बटोर चुकी हैं.
23 साल की अवनीत ने 2014 में फिल्म 'मर्दानी' से चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर करियर शुरू किया था, और अब वो एक ग्लैम क्वीन बन चुकी हैं.
अवनीत को 'टीकू वेड्स शेरू' में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ देखा गया था, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस की भी जमकर तारीफ हुई थी.
