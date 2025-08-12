अवनीत कौर का ग्लैमरस नाइट आउट लुक सोशल मीडिया पर वायरल, पिंक स्कर्ट और वाइट टॉप में ढाया कहर

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Aug 11, 2025

एक्ट्रेस और फैशन आइकन अवनीत कौर का नया ग्लैमरस अवतार सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है.

लेटेस्ट नाइट आउट लुक में अवनीत ने व्हाइट स्लीवलेस टॉप के साथ पिंक सीक्विन स्कर्ट कैरी की है.

अवनीत की पिंक पर्स और सिल्वर ब्रेसलेट ने उनके ओवरऑल लुक को और भी क्लासी और एलीगेंट बना दिया.

न्यूड मेकअप और ग्लॉसी पिंक लिप्स के साथ उन्होंने सटल लेकिन अट्रैक्टिव स्टाइल चुना.

बालों को स्लीक लो पोनीटेल में बांधकर अवनीत ने अपने लुक को एलिगेंट टच दिया.

बैकग्राउंड में रात का खूबसूरत सिटीस्केप उनके लुक की ग्लैम वाइब को और बढ़ा रहा है.

फैशन ब्रांड्स Louis Vuitton और Vivienne Westwood के साथ कोलैब लुक ने फैंस का ध्यान खींचा.

सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, और फैंस कमेंट्स में उनकी तारीफ कर रहे हैं.

