अवनीत कौर ने बैकलेस ग्रीन ड्रेस में बढ़ाई धड़कनें, फैंस बोले, 'शब्द नहीं...'

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jul 26, 2025

टीवी और बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस अवनीत कौर आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं, जो आते ही तहला मचा देती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने हाल ही में अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें लंदन से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं.

इन तस्वीरों में अवनीत ने डार्क ग्रीन कलर की ग्लिटर टाइट फिटेड कट ड्रस पहनी है.

अवनीत इस दौरान ब्लैक कलर के छोटे से बैग को कैरी की हुई नजर आईं, जिसने सबका ध्यान खींचा.

अवनीत ने अपने इस लुक को कंप्लीट करने के लिए ब्लैक कलर की हाई हील्स भी वियर की हुईं हैं, जो उनके लुक को और भी एलिगेंट बना रहा है.

जहां अवनीत ने इस ड्रैस में कर्वी फिगर फ्लॉन्ट किया है, वहीं उनकी इन तस्वीरों पर फैंस दिल खोलकर प्यार बरसा रहे हैं.

फैंस कमेंट सेक्शन में तारीफों के पुल बांध रहे हैं, कोई 'गॉर्जियस' तो किसी ने 'परफेक्ट' कहा.

इतना ही नहीं फैंस ने भर-भरकर हार्ट और फायर वाले इमोजी को कमेंट बॉक्स में शेयर किया.

