अवनीत कौर ने बैकलेस ग्रीन ड्रेस में बढ़ाई धड़कनें, फैंस बोले, 'शब्द नहीं...'
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 26, 2025
टीवी और बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस अवनीत कौर आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं, जो आते ही तहला मचा देती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने हाल ही में अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें लंदन से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों में अवनीत ने डार्क ग्रीन कलर की ग्लिटर टाइट फिटेड कट ड्रस पहनी है.
Source:
Bollywoodlife.com
अवनीत इस दौरान ब्लैक कलर के छोटे से बैग को कैरी की हुई नजर आईं, जिसने सबका ध्यान खींचा.
Source:
Bollywoodlife.com
अवनीत ने अपने इस लुक को कंप्लीट करने के लिए ब्लैक कलर की हाई हील्स भी वियर की हुईं हैं, जो उनके लुक को और भी एलिगेंट बना रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
जहां अवनीत ने इस ड्रैस में कर्वी फिगर फ्लॉन्ट किया है, वहीं उनकी इन तस्वीरों पर फैंस दिल खोलकर प्यार बरसा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस कमेंट सेक्शन में तारीफों के पुल बांध रहे हैं, कोई 'गॉर्जियस' तो किसी ने 'परफेक्ट' कहा.
Source:
Bollywoodlife.com
इतना ही नहीं फैंस ने भर-भरकर हार्ट और फायर वाले इमोजी को कमेंट बॉक्स में शेयर किया.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इन क्राइम वेब सीरीज में है सच्ची कहानी, देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे!
अगली वेब स्टोरी देखें.