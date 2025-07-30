अवनीत कौर ने डैमेज जींस और ओवरसाइज्ड टीशर्ट में बिखेरा जलवा, लाखों के बैग ने खींचा ध्यान, कीमत उड़ा देगी होश
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 30, 2025
अवनीत कौर ने एक बार फिर अपने फैशन सेंस से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. उनकी नई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस बार अवनीत ने ग्रे ओवरसाइज क्रिमिनल डैमेज ब्रांड की टी-शर्ट, ब्लू डेनिम जींस और वाइट कैप में बेहद कूल और कैजुअल लुक अपनाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
उनके लुक का हाईलाइट रहा उनका व्हाइट Balenciaga स्टाइल बैग, जो उनके पूरे आउटफिट को और भी स्टाइलिश बना रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने चेन डिटेल वाले ट्रेंडी सनग्लासेस पहने हैं, जो उन्हें और भी ग्लैमरस लुक दे रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
ब्लैक बैकग्राउंड के सामने पोज देती अवनीत की यह तस्वीरें साफ दिखाती हैं, कि वह हर लुक में एक्सपेरिमेंट करने से नहीं कतरातीं.
Source:
Bollywoodlife.com
कैप्शन में अवनीत ने लिखा है, 'इस साल शायद मजे के लिए हजार गुना बेहतर हो जाए' ये कैप्शन उनका कॉन्फिडेंस और स्वैग झलका रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस भी उनकी इस स्टाइलिश अदा पर फिदा हो गए हैं, और कमेंट्स में दिल और फायर इमोजी की बरसात कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अवनीत ने फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि यंग फैशन आइकन भी हैं, जिनका हर लुक ट्रेंड में आ जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 45+ महिलाओं के लिए बहुत स्पेशल हैं Rupali Ganguly की ये साड़ियां, हर कोई करेगा तारीफ
अगली वेब स्टोरी देखें.