अवनीत कौर ने डैमेज जींस और ओवरसाइज्ड टीशर्ट में बिखेरा जलवा, लाखों के बैग ने खींचा ध्यान, कीमत उड़ा देगी होश

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jul 30, 2025

अवनीत कौर ने एक बार फिर अपने फैशन सेंस से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. उनकी नई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस बार अवनीत ने ग्रे ओवरसाइज क्रिमिनल डैमेज ब्रांड की टी-शर्ट, ब्लू डेनिम जींस और वाइट कैप में बेहद कूल और कैजुअल लुक अपनाया है.

Source: Bollywoodlife.com

उनके लुक का हाईलाइट रहा उनका व्हाइट Balenciaga स्टाइल बैग, जो उनके पूरे आउटफिट को और भी स्टाइलिश बना रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने चेन डिटेल वाले ट्रेंडी सनग्लासेस पहने हैं, जो उन्हें और भी ग्लैमरस लुक दे रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

ब्लैक बैकग्राउंड के सामने पोज देती अवनीत की यह तस्वीरें साफ दिखाती हैं, कि वह हर लुक में एक्सपेरिमेंट करने से नहीं कतरातीं.

Source: Bollywoodlife.com

कैप्शन में अवनीत ने लिखा है, 'इस साल शायद मजे के लिए हजार गुना बेहतर हो जाए' ये कैप्शन उनका कॉन्फिडेंस और स्वैग झलका रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

फैंस भी उनकी इस स्टाइलिश अदा पर फिदा हो गए हैं, और कमेंट्स में दिल और फायर इमोजी की बरसात कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अवनीत ने फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि यंग फैशन आइकन भी हैं, जिनका हर लुक ट्रेंड में आ जाता है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 45+ महिलाओं के लिए बहुत स्पेशल हैं Rupali Ganguly की ये साड़ियां, हर कोई करेगा तारीफ

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.