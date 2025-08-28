अवनीत कौर का बोल्ड अंदाज देख फटी रह गईं फैंस की आंखें, तस्वीरें मचा रहीं तहलका
Masummba Chaurasia
| Aug 28, 2025
अवनीत कौर ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें शेयर सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो तेजी से इंटरनेट पर आग लगा रही हैं.
उन्होंने येलो कलर की फिटेड लॉन्ग गाउन कैरी की है, जिस पर सिल्वर स्टोन वर्क उनकी खूबसूरती को और निखार रहा है.
अवनीत कैमरे के सामने बेहद कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश पोज देती नजर आईं, जिसने उनके फैशन सेंस को हाईलाइट किया.
खुले और फ्लोई हेयरस्टाइल में अवनीत का अंदाज काफी अट्रैक्टिव नजर आया.
उनका यह लुक न सिर्फ मॉडर्न बल्कि रॉयल टच लिए हुए है, जो उन्हें और भी ग्रेसफुल बना रहा है.
इंस्टाग्राम पर ये तस्वीरें आते ही फैंस उनकी खूबसूरती और स्टाइल पर जमकर कमेंट कर रहे हैं.
अवनीत का यह लुक यंग गर्ल्स के लिए परफेक्ट फैशन इंस्पिरेशन बन गया है.
तो अगर आप भी पार्टी में थोड़ा अलग दिखना चाहती हैं, तो अवनीत के इस लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं.
