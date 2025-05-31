अवनीत कौर के ग्लैमरस अंदाज ने खींचा ध्यान, लोग बोले- 'विराट भाई ने...'
Shashikant Mishra
| May 31, 2025
टीवी और बॉलीवुड में काम करने वाली एक्ट्रेस अवनीत कौर की ग्लैमरस अदाओं का कोई जवाब नहीं है.
अवनीत कौर आए दिन सोशल मीडिया पर अपने बोल्ड फोटोज से फैंस का ध्यान खींचती हैं.
अवनीत कौर के एक से बढ़कर एक बोल्ड फोटोशूट पर लोगों की निगाहें टिक जाती हैं.
अवनीत कौर ने एक बार फिर डीपनेक आउटफिट में अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट किया है.
एक्ट्रेस की कातिलाना अदाओं को देखकर तमाम चाहने वाले फैंस घायल हो रहे हैं.
अवनीत कौर की तस्वीरों पर फैंस प्यार बरसा रहे हैं. वहीं, कुछ लोगों ने विराट कोहली के नाम पर कमेंट किया है.
एक यूजर ने लिखा है, 'विराट भाई ने कंट्रोल किया है.' एक यूजर ने लिखा है, 'अब लाइक नहीं मिलेगा.'
