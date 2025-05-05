अवनीत कौर ने दिखाईं दिलकश अदाएं, लोगे बोले- 'विराट कोहली तो...'
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 05, 2025
टीवी और फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस अवनीत कौर ने हाल ही में फोटोशूट करवाया है.
अवनीत कौर ने अपने फोटोशूट की झलक दिखाई है. उनकी तस्वीरों को फैंस पसंद कर रहे हैं.
अवनीत कौर ने ग्रीन कलर की ड्रेस में एक से बढ़कर एक अदाएं दिखाई हैं.
अवनीत कौर की तस्वीरों पर लोग विराट कोहली का नाम लेकर कमेंट कर रहे हैं.
एक यूजर ने लिखा है, 'विराट कोहली तो देखकर खुश हो गए होंगे.' एक यूजर ने लिखा है, 'विराट कोहली की च्वाइस है.'
दरअसल, अवनीत कौर की फोटोज को बीते दिनों विराट कोहली ने लाइक किया था. हालांकि, बाद में उन्हें उसे हटा दिया.
विराट कोहली के लाइक को लेकर बातें होने लगी थीं तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि गलती से फोटो लाइक हुई थी.
