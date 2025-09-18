'लाल परी' बन अवनीत कौर ने दिखाईं अदाएं, लोग बोले- 'रोज फोटोशूट...'
Shashikant Mishra
| Sep 18, 2025
एक्ट्रेस अवनीत कौर इन दिनों अपनी फिल्म 'लव इन वियतनाम' को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं.
अवनीत कौर ने इस फिल्म का खूब प्रमोशन किया. फिल्म में उनके साथ एक्टर शांतनु माहेश्वरी नजर आ रहे हैं.
अवनीत कौर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उन्होंने फिर फोटोशूट करवाया है.
अवनीत कौर ने लेटेस्ट फोटोशूट में रेड कलर की बैकलेस ड्रेस पहनकर जमकर अदाएं दिखाई हैं.
अवनीत कौर की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहीं. उनकी अदाएं देखकर फैंस आहें भर रहे हैं.
अवनीत कौर की तस्वीरों पर लोग कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'रोज फोटोशूट कैसे करवा लेती हो?'
एक यूजर ने लिखा है, 'लाल परी.' एक यूजर ने लिखा है, 'विराट कोहली लाइक करेंगे.'
