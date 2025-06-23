अवनीत कौर ने टाइट ड्रेस में फ्लॉन्ट किया फिगर, ट्रोल्स बोले- 'तकलीफ तो...'
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 23, 2025
टीवी और फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस अवनीत कौर अपनी लाइफस्टाइल के लिए काफी पॉपुलर हैं.
अवनीत कौर अक्सर वेकेशन पर जाती हैं और फिर अपनी विदेशी ट्रिप से तस्वीरें शेयर करती हैं.
अवनीत कौर ने एक बार फिर वेकेशन की तस्वीरों को शेयर किया है. इनमें उनका ग्लैमरस अंदाज देखने को मिल रहा है.
एक्ट्रेस की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते ही रिएक्शन की तो झड़ी लग गई.
उन्होंने टाइट और शॉर्ट ड्रेस पहनकर अपना कर्वी फिगर और टोन्ड लेग्स फ्लॉन्ट किए हैं.
अवनीत कौर के फैंस तो उनकी तारीफ कर रहे हैं. वहीं, उनको ट्रोल भी किया जा रहा है.
एक यूजर ने लिखा है , 'तकलीफ तो हो रही होगी इतनी टाइट ड्रेस पहनने में.' एक यूजर ने लिखा है, 'इनके पास इसके अलावा कोई काम नहीं है.'
