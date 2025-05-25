अवनीत कौर ने कैजुअल लुक में ढाया कहर! सड़क पर स्टाइलिश अंदाज में लूटा फैंस का दिल
टीवी की दुनिया से सिनेमा की दुनिया तक अपनी पहचान बनाने वाली अवनीत कौर किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.
सोशल मीडिया सेंसेशन और यंग एक्ट्रेस अवनीत कौर ने एक बार फिर अपने स्टाइलिश लुक से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.
लंदन की खूबसूरत सड़कों पर टहलती अवनीत की लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
जिनमें उनका फैशन और कॉन्फिडेंस दोनों गजब का दिख रहा है. इन तस्वीरों पर फैंस अपना दिल हार बैठे हैं.
इन फोटोज में अवनीत ब्लैक ऑफ-शोल्डर टॉप और बैगी व्हाइट पैंट्स में नजर आ रही हैं.
साथ में व्हाइट कैप और स्टेटमेंट बैग उनके इस लुक को और भी ट्रेंडी और एलिगेंट दिखा रहा है.
उन्होंने अपने स्टाइल से एक बार फिर साबित कर दिया है, कि वो सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि फैशन आइकन भी हैं.
अवनीत की इन फोटोज पर फैंस कमेंट सेक्शन में तारीफों की बौछार कर रहे हैं.
कोई उन्हें 'स्टाइल क्वीन' कह रहा है, तो कोई, 'इस फोटो से प्यार हो गया', तो किसी ने लिखा, 'खूबसूरत'
लंदन की सड़कों पर अवनीत का मॉडर्न लुक बेहद शानदार दिख रहा है, जो सबका ध्यान खींच रहा है.
