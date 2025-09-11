अवनीत कौर को साड़ी में देख थम गईं फैंस की सांसे, अदाएं देख फैन बोला- 'चांद भी...'
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 11, 2025
अवनीत कौर अक्सर अपनी बोल्ड और हॉट तस्वीरों से तहलका मचाती रहती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने साड़ी में बवाल काटा है.
एक्ट्रेस को पहली बार साड़ी लुक में देखकर फैंस न सिर्फ उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गए बल्कि उन्हें देखकर दंग भी रह गए.
पिंक साड़ी में तस्वीरों के साथ एक्ट्रेस ने लिखा, 'पिंक का जादू 'लव इन वियतनाम' कल से आपके नजदीकी सिनेमाघरों में.'
अवनीत का देसी अवतार देख फैंस कमेंट सेक्शन में एक्ट्रेस की खूबसूरती की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
एक फैन ने उन्हें 'परम सुंदरी' कहा तो किसी ने 'अब और किसी पर क्रश कैसे आएगा?' लिखा.
एक फैन ने तो ये तक लिख दिया, 'चांद भी शर्मा जाए तेरे नूर से...'
आपको बता दें कि, अवनीत कौर जल्द ही अपनी फिल्म 'लव इन वियतनाम' में नजर आने वाली है.
