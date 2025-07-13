'तुमको भी कैसे...' आयशा खान ने 'अंधेरी रात' में किया ऐसा काम कि उड़ गई फैंस की नींद
Sadhna Mishra
| Jul 12, 2025
आयशा खान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर ब्लैक आउटफिट में कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं.
तस्वीरों में वो रात के अंधेरे में बेहद स्टनिंग अंदाज में फोटोशूट कराती नजर आ रही हैं.
ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस और नेट ग्लव्स के साथ उनका लुक बेहद क्लासी और ग्लैमरस लग रहा है.
एक फोटो में वो ब्लैक सनग्लास पहनकर कैमरे की ओर देखते हुए जबरदस्त पोज दे रही हैं.
वहीं एक तस्वीर में वह होठों पर पिंक लिपस्टिक लगाती नजर आ रही हैं.
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'तुमको भी कैसे नींद आएगी.'
आयशा की ये कातिल अदाएं और बोल्ड अंदाज लोगों को मदहोश किए जा रही हैं.
