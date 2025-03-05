आयशा टाकिया के पति और बेटे पर फूटा भीड़ का गुस्सा, 150 लोगों ने मिलकर...
Pratibha Gaur
| Mar 05, 2025
एक्ट्रेस आयशा टाकिया ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए एक खौफनाक घटना के बारे में बताया.
एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे उनके पति और बेटे को 150 लोगों की भीड़ ने गोवा में घेर लिया.
उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, ' गोवा पुलिस ने अबू फरहान को डिटेन किया है, वहीं ड्राइवर को भी डिटेन कर लिया है.'
उन्होंने बताया, 'गोवा के दो लोकल्स ने अबू के साथ इस बात पर लड़ाई की कि वह किस तरह ड्राइव कर रहे हैं.'
आयशा टाकिया ने आगे बताया कि बाद में पुलिस ने उन चारों को छोड़ दिया है.
आयशा टाकिया ने कहा, 'हमारे परिवार के लिए वो रात काफी डरा देने वाली थी. मेरे पति और बेटे दोनों ही डरे हुए हैं.'
उन्होंने कहा, 'जिस तरह उन दोनों को गोवा के लोगों ने परेशान किया और टॉर्चर किया वह काफी खौफनाक था.'
आयशा टाकिया ने आगे कहा, 'मेरे पति ने फोन करके पुलिस को बुलाया और किसी तरह बेटे को बचाया.'
उन्होंने बताया, 'गोवा में महाराष्ट्र के लोगों के लिए किस तरह नफरत बढ़ती जा रही है, ये वाकई चौंकाने वाला है.'
