व्हाइट ड्रेस, डार्क लिपस्टिक में वैलेंटाइन डे पर 'आजाद' एक्ट्रेस राशा थडानी ने मचाया गदर, लोग बोले...
Sadhna Mishra
| Feb 15, 2025
रवीना टंडन की बेटी और एक्ट्रेस राशा थडानी इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं.
दरअसल, हाल ही में राशा की फिल्म 'आजाद' रिलीज हुई थी, जिसमें उनकी एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आई.
वहीं अब एक्ट्रेस ने वैलेंटाइंस डे लुक से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है.
राशा थडानी ने फैंस के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका हर एक अंदाज लाजवाब नजर आ रहा है.
राशा ने एक साथ कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह अलग-अलग पोज देती नजर आ रही हैं.
व्हाइट ड्रेस, डार्क लिपस्टिक खुले बालों में एक्ट्रेस कहर ढा रही हैं.
इन तस्वीरों में राशा अलग-अलग दिलकश पोज देती दिख रही हैं. इनमें से किसी भी फोटो से नजरें हटा पाना बेहद मुश्किल है.
शेयर की गई हर तस्वीर में राशा अलग-अलग एक्सप्रेशंस देती नजर आ रही हैं.
वहीं इन फोटोज पर फैंस भी भर-भरकर कमेंट कर रहे हैं और राशा की खूबसूरती पर तारीफों के पुल बांध रहे हैं.
किसी ने कहा कि 'उफ्फ कितनी सोनी हो यार' तो किसी ने कहा फोटो देख कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए.
वहीं एक ने एक्ट्रेस के होठों की तारीफ की. ऐसे ही तमाम कमेंट्स एक्ट्रेस की तस्वीरों पर आ रहे हैं.
राशा 19 साल की हैं और इंस्टाग्राम पर इनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. राशा को इंस्टा पर करीब 2.5 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.
