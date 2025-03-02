Tiger Shroff के बर्थडे पर सामने आया 'बाघी 4' का पोस्टर, जानें कब रिलीज होगी फिल्म

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Mar 02, 2025

बॉलीवुड एक्टर टाइगर ऑफ आज अपना 35वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं.

इस मौके पर 'बाघी' के मेकर्स को फैंस ने बड़ा सरप्राइज दिया है.

दरअसल टाइगर श्रॉफ के बर्थडे पर 'बाघी 4' का पोस्टर रिलीज हुआ है.

साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस में बन रही इस फिल्म को ए हर्षा डायरेक्ट कर रहे हैं.

फिल्म के पोस्टर में टाइगर श्रॉफ का लुक काफी खतरनाक लग रहा है.

बाघी 4 के पोस्टर के साथ-साथ फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई है.

दरअसल यह फिल्म इसी साल 5 सितंबर को रिलीज होगी.

हालांकि बाघी 4 में टाइगर श्रॉफ के साथ कौन-सी एक्ट्रेस लीड रोल में दिखेंगी, इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं है.

बता दें कि बाघी फ्रेंचाइजी की तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थीं.

