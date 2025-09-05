टाइगर श्रॉफ की इन मूवीज ने ओपनिंग डे पर की बंपर कमाई
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 05, 2025
टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'वॉर' ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे पर 53.35 करोड़ रुपये जोड़े थे.
Source:
Bollywoodlife.com
टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बागी 2' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 25.10 करोड़ रुपये कमाए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बागी 3' ने ओपनिंग डे पर 17 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' ने पहले दिन 16.07 करोड़ रुपये कमाए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' ने फर्स्ट डे 12.06 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बागी' ने ओपनिंग डे पर 11.94 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बागी 4' रिलीज हो चुकी है. फिल्म के पहले दिन की कमाई पर मेकर्स की निगाहें हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 37 साल पहले आई वो हॉरर फिल्म, जिसकी लीड एक्ट्रेस अचानक हो गई गायब, आजतक नहीं मिला कोई सुराग
अगली वेब स्टोरी देखें.