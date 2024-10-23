इन मूल मंत्र को फॉलो करते हैं 'बाहुबली' प्रभास

Ankita Kumari | Oct 23, 2024

साउथ के सुपरस्टार प्रभास का नाम सिर्फ साउथ इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड में मशहूर है.

एक्टर प्रभास आज कल खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं.

'बाहुबली' फिल्म करने के बाद से प्रभास सबके फेवरेट स्टार बन गए हैं.

इस रिपोर्ट में हम आपको 'बाहुबली' एक्टर प्रभास के कुछ ऐसे मूल मंत्र बताएंगे, जिससे उन्हें कामयाबी मिली है.

प्रभास ने बताया था कि सब कुछ धीरे-धीरे होता है. हर राह में कई कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें हार नहीं मानना है.

प्रभास का कहना था कि सपने देखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए.

प्रभास मानते हैं कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए, आपको सफर की थकान नहीं होगी.

प्रभास ने बोला था कि, हर किसी को उसका अधिकार मिलना चाहिए, तभी जीने में मजा है.

