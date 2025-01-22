'बालवीर' ने रचाई गुपचुप सगाई, खूबसूरत मंगेतर का दिखाया चेहरा

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 22, 2025

'बालवीर' सीरियल से घर-घर में पहचान बनाने वाले एक्टर देव जोशी ने फैंस को गुड न्यूज दी है.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल, देव जोशी ने गुपचुप सगाई कर ली है, जिसकी फोटोज अब उन्होंने फैंस के साथ शेयर की है.

Source: Bollywoodlife.com

देव ने आरती नाम की लड़की संग फोटो शेयर की है, जिसमें वह सगाई की अंगूठी फ्लॉन्ट करते और खूबसूरत मंगेतर का चेहरा दिखाते नजर आ रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फोटो में देव और आरती गले में रुद्राक्ष की माला पहने एक दूसरे का हाथ थामे नजर आ रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सगाई की फोटो शेयर करते हुए एक्टर लिखा, 'हमने साथ रहने का फैसला कर लिया है.'

Source: Bollywoodlife.com

एक्टर ने सगाई की अनाउंसमेंट करते हुए बताया, 'लाइफटाइम के लिए प्यार, हंसी और बहुत सारी यादें. सगाई कर ली है.'

Source: Bollywoodlife.com

जैसे ही एक्टर ने मंगेतर संग फोटो शेयर की वैसे ही बधाई का तांता लग गया, हर को एक्टर को उनकी सगाई की शुभकामनाएं दे रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: अपनी तिकड़ी संग फिर से बॉक्स ऑफिस पर 'हेरा फेरी' करेंगे अक्षय कुमार, इस दिन से होगी शूटिंग...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.