'बालवीर' ने रचाई गुपचुप सगाई, खूबसूरत मंगेतर का दिखाया चेहरा
Sadhna Mishra
| Jan 22, 2025
'बालवीर' सीरियल से घर-घर में पहचान बनाने वाले एक्टर देव जोशी ने फैंस को गुड न्यूज दी है.
दरअसल, देव जोशी ने गुपचुप सगाई कर ली है, जिसकी फोटोज अब उन्होंने फैंस के साथ शेयर की है.
देव ने आरती नाम की लड़की संग फोटो शेयर की है, जिसमें वह सगाई की अंगूठी फ्लॉन्ट करते और खूबसूरत मंगेतर का चेहरा दिखाते नजर आ रहे हैं.
फोटो में देव और आरती गले में रुद्राक्ष की माला पहने एक दूसरे का हाथ थामे नजर आ रहे हैं.
सगाई की फोटो शेयर करते हुए एक्टर लिखा, 'हमने साथ रहने का फैसला कर लिया है.'
एक्टर ने सगाई की अनाउंसमेंट करते हुए बताया, 'लाइफटाइम के लिए प्यार, हंसी और बहुत सारी यादें. सगाई कर ली है.'
जैसे ही एक्टर ने मंगेतर संग फोटो शेयर की वैसे ही बधाई का तांता लग गया, हर को एक्टर को उनकी सगाई की शुभकामनाएं दे रहा है.
